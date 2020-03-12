Власти Киева расторгли с посольством РФ договоры об аренде земельных участков

Городской совет Киева принял решение о расторжении с посольством РФ договоров об аренде нескольких земельных участков, выделенных под строительство новых помещений диппредставительства. Информация об этом появилась на сайте агентства «Укринформ».

Ранее предполагалось, что новые здания посольства России будут располагаться в Подольском районе Киева, а именно на улицах Спасская и Боричев Ток. Однако власти города в одностороннем порядке решили изменить статус земель, переданных в 2017 году России, в результате чего теперь на них обустроят скверы.

Уточняется, что с подобной инициативой выступил депутат от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк. Кроме того, на личной странице в Facebook парламентарий прокомментировал неожиданный демарш.

«На следующую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства», — пояснил Сиротюк.

Facebook @yuriy.syrotyuk

Отечественные юристы уже приступили к анализу ситуации, чтобы проверить законность решения Киевсовета, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в Украине.

11 февраля 2020 года власти Украины заявили, что не намерены назначать нового посла в Москве. Тогда представители МИД страны отметили, что данное решение было принято из соображений национальной безопасности и ввиду «оккупации Россией украинских территорий».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к украинским коллегам с заявлением о готовности к обмену послами.