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  4. Лавров заявил, что Россия готова к обмену послами с Украиной

Лавров заявил, что Россия готова к обмену послами с Украиной

, 8:43 | Игорь Рязов 32

Глава МИД РФ подчеркнул, что между странами сохраняются тесные экономические, транспортные и гуманитарные связи.

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Тема:
Украинский кризис 388

Россия не против возвращения в Москву украинского посла и направления своего в Киев. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«(Ранее — Прим. ред.) украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», — сказал министр.

По его словам, между Россией и Украиной по-прежнему сохраняются тесные связи: в экономике, транспорте, гуманитарной сфере и даже между семьями.

«Конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры: то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и все — человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то, что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что в последнее время отношения между Москвой и Киевом развиваются, несмотря на влияние националистов на Украине. Друг с другом контактируют президенты двух стран, проходят встречи в «нормандском формате».

«Мы заинтересованы в контактах. Владимир Путин общался с Владимиром Зеленским в Париже. Результатом, как вы знаете, стала договоренность по газовым делам, важная и для обеих стран, и для Европы. Да и для создания более конструктивной атмосферы тоже», — подытожил Лавров.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Сергей Лавров назвал российское оружие, которое Москва может включить в новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Тема:
Украинский кризис 388
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