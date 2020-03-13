🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 марта, убывающая Луна в Скорпионе окажет влияние на ясность ума и критическое мышление. Торопиться в этот день при решении важных вопросов явно не стоит. Излишняя внимательность поможет сделать многое.

♈ Овен

Овны, сегодня вам будет особенно свойственно философское настроение, которое будут сопровождать некоторая продуманность и даже серьезность. С одной стороны, это весьма неплохо, потому как с позиции мыслителя намного легче принимать умелые и целесообразные решения. Помимо прочего, день отлично подходит для мудрых выводов.

Космический совет: день отлично подходит для мудрых выводов.

♉ Телец

Этот день для Тельцов пройдет под эгидой ориентации на прибыль, дополнительный заработок или даже на бизнес. Все ваши действия будут так или иначе способствовать удовлетворению материальных потребностей. А вот духовная сфера сегодня отойдет на второй план.

Космический совет: сориентируйтесь на улучшение своего благосостояния.

♊ Близнецы

В эту пятницу, Близнецы, вам следует задуматься над выработкой стратегии и реализации планов для достижения давних целей. Если для реализации некоторых задач придется пойти по головам, то лучше не спешить. Вам не удастся построить собственное счастье на чужом горе.

Космический совет: не удастся построить собственное счастье на чужом горе.

♋ Рак

Раки, сегодня для вас слишком велика вероятность быть обманутыми. Обхитрить представителя этого знака зодиака 13 марта может чуть ли не каждый. Будьте более внимательны! Не ведитесь, не будьте наивными! В противном случае совершенная ошибка станет хорошим уроком на будущее.

Космический совет: будьте более внимательны.