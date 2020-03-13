🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака
Сегодня, 13 марта, благодаря убывающей Луне в знаке Скорпиона, стоит думать ясно и критически. Поспешные действия в эту пятницу могут привести к двоякому результату.
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Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 марта, убывающая Луна в Скорпионе окажет влияние на ясность ума и критическое мышление. Торопиться в этот день при решении важных вопросов явно не стоит. Излишняя внимательность поможет сделать многое.
♈ Овен
Овны, сегодня вам будет особенно свойственно философское настроение, которое будут сопровождать некоторая продуманность и даже серьезность. С одной стороны, это весьма неплохо, потому как с позиции мыслителя намного легче принимать умелые и целесообразные решения. Помимо прочего, день отлично подходит для мудрых выводов.
Космический совет: день отлично подходит для мудрых выводов.
♉ Телец
Этот день для Тельцов пройдет под эгидой ориентации на прибыль, дополнительный заработок или даже на бизнес. Все ваши действия будут так или иначе способствовать удовлетворению материальных потребностей. А вот духовная сфера сегодня отойдет на второй план.
Космический совет: сориентируйтесь на улучшение своего благосостояния.
♊ Близнецы
В эту пятницу, Близнецы, вам следует задуматься над выработкой стратегии и реализации планов для достижения давних целей. Если для реализации некоторых задач придется пойти по головам, то лучше не спешить. Вам не удастся построить собственное счастье на чужом горе.
Космический совет: не удастся построить собственное счастье на чужом горе.
♋ Рак
Раки, сегодня для вас слишком велика вероятность быть обманутыми. Обхитрить представителя этого знака зодиака 13 марта может чуть ли не каждый. Будьте более внимательны! Не ведитесь, не будьте наивными! В противном случае совершенная ошибка станет хорошим уроком на будущее.
Космический совет: будьте более внимательны.
♌ Лев
В течение ближайших суток Львам следует быть весьма осторожными и здравомыслящими. Не торопитесь принимать важные решения. Размеренно все обдумайте. Постарайтесь сегодня смотреть на проблемы издалека. Помните, даже из самой плохой ситуации всегда можно извлечь пользу.
Космический совет: не торопитесь принимать важные решения.
♍ Дева
13 марта Девам необходимо хорошенько подумать об отдыхе. Попробуйте хотя бы этот день прожить целиком и полностью для себя. Вам нужно восстановить внутренние силы и уже после этого идти вперед к новым свершениям. Снизив темп, вы абсолютно ничего не потеряете.
Космический совет: вам нужно восстановить внутренние силы.
♎ Весы
Весы, не вздумайте в эту пятницу отказываться от помощи коллег по работе и домочадцев. Прислушайтесь к различным советам и взглядам на некоторые вещи, извлеките из этой информации что-то полезное. О своих планах на жизнь сегодня лучше никому не рассказывать.
Космический совет: о своих планах на жизнь сегодня лучше никому не рассказывать.
♏ Скорпион
У Скорпионов возникнет острая необходимость в ощущении мира и безопасности. Вас может неприятно удивить человек, с которым вы прожили бок о бок десяток лет. Ослепленные, возможно, ненастоящей любовью, представители этого знака зодиака не замечают многого в своем партнере. Задумайтесь, того ли человека вы подпустили слишком близко к себе.
Космический совет: задумайтесь, того ли человека вы подпустили слишком близко к себе.
♐ Стрелец
Стрельцы, сегодня, ближе к вечеру, вам ничего не мешает заняться уборкой. Пройдитесь тряпкой по самым потаенным уголкам своего жилища. Есть вероятность, что вам на глаза неожиданно попадется вещь, которую вы не могли отыскать долгое время.
Космический совет: ближе к вечеру займитесь уборкой.
♑ Козерог
В этот день, Козероги, вы можете утратить контроль над многими вопросами, в том числе и рабочими. Не стоит сегодня брать на себя повышенные обязательства и принимать все на свой счет. Помните, что ощущение внутреннего спокойствия — дороже всего!
Космический совет: ощущение внутреннего спокойствия — дороже всего.
♒ Водолей
Водолеи, 13 марта, решение всех насущных вопросов будет зависеть от вашего к ним отношения и качества организации. День пройдет в ожидании позитивных перемен. Внимательно следите за происходящим и не пропустите подсказку, которой стоит воспользоваться для обеспечения положительного результата.
Космический совет: внимательно следите за происходящим и не пропустите подсказку.
♊ Рыбы
Сегодня, Рыбы, перед вами могут распахнуться двери новых возможностей и перспектив. Отсутствие каких-либо препятствий будет способствовать реализации давних планов. В личной жизни возможны эмоциональные всплески, которые будут спровоцированы вашим излишним интересом к противоположному полу.
Космический совет: ведите себя нейтрально в общении с противоположным полом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака нужно насторожиться в пятницу, 13-го.
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