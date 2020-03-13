Зрители раскритиковали «сменщика» Дмитрия Шепелева на Первом канале

Зрители Первого канала раскритиковали нового ведущего ток-шоу «На самом деле» — актера Тимура Еремеева. Звезда сериала «Отель Элеон» пришел на смену Дмитрию Шепелеву, сообщает ФАН.

Большинству показалось, что Еремеев во многом уступает Шепелеву по харизме и подаче информации. Некоторые поклонники шоу и вовсе посчитали, что актер слишком открыто подражает бывшему ведущему. Часть зрителей отметила, что перестала смотреть любимую до недавнего времени программу.

Дмитрий Шепелев работал ведущим на Первом канале с 2008 года. В 2017 году он стал лицом проекта «На самом деле». В начале 2020 года Дмитрий Шепелев заявил о своем уходе. Последняя передача с его участием вышла в эфир 28 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шепелев призвал обсудить сменившего его ведущего обнаженным фото в душе.