Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кирилла Бурцева
Его мозг поражен раковой опухолью, которую нельзя удалить. Единственное, что может спасти ребенка — лучевая терапия, она уничтожит опухоль, не задев здоровые участки мозга.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал трехлетний Кирилл Бурцев. Его мозг поражен раковой опухолью, которую нельзя удалить.
Единственное, что может спасти ребенка — лучевая терапия. И ее уже начали делать в протонном центре в Петербурге. Для местных — процедура бесплатная, но семья Кирилла — из Твери.
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