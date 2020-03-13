Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кирилла Бурцева

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Его мозг поражен раковой опухолью, которую нельзя удалить. Единственное, что может спасти ребенка — лучевая терапия, она уничтожит опухоль, не задев здоровые участки мозга.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал трехлетний Кирилл Бурцев. Его мозг поражен раковой опухолью, которую нельзя удалить.

Единственное, что может спасти ребенка — лучевая терапия. И ее уже начали делать в протонном центре в Петербурге. Для местных — процедура бесплатная, но семья Кирилла — из Твери.

В кратчайшие сроки нужно было собрать больше двух миллионов рублей. И на помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день в фонд «Линия жизни» вы перечислили 5 671 465 рублей! Спасибо вам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Станислава Куликова. У мальчика — острый лимфобластный лейкоз. После химиотерапии у ребенка отказали ноги.

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