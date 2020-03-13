Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри

Возвращение Меган Маркл в Канаду омрачилось отсутствием принца Гарри. Ему пришлось задержаться в Великобритании по делам на несколько дней, сообщает Daily Mail. При этом официальная причина его отказа лететь домой одновременно с женой не называется.

В начале недели супруги приняли участие в последней церемонии королевской семьи в качестве ее членов. Чета приехала на межконфессиональную службу Содружества в Вестминстерском аббатстве. Встреча Меган Маркл с представителями монаршей династии получилась прохладной. По сообщениям инсайдеров, она чувствовала себя лишней. Родственники возлюбленного явно были не рады ее видеть.

Позже Маркл рассказала друзьям, что эта поездка стала подтверждением правильности выбора ее и Гарри отказаться от титулов. Герцогиня не почувствовала ничего, кроме напряжения и негатива.

Особенно напряженной оказалась встреча с Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская держалась скованно и почти не общалась с Меган. Слухи о плохих отношениях между ними давно распространяют в британской прессе. Считается, что во многом из-за ссоры жен принцы Уильям и Гарри стали реже общаться.

После холодного приема Меган решила вернуться в Канаду как можно скорее. Супруг лично проводил ее к самолету. В этот момент она не смогла сдержать слез. Друзья Маркл говорят, что ей сложно находиться в разлуке с возлюбленным.

31 марта герцоги Сассекские официально сложат с себя королевские полномочия. После этого они смогут не посещать светские приемы монархов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл воссоединилась с сыном Арчи после долгой разлуки.