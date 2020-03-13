Прилучный после развода шокировал фанатов окровавленным лицом
Поклонники ужаснулись изможденному виду актера.
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Фото, видео: Instagram @bugevuge
Российский актер Павел Прилучный продолжает шокировать фанатов после развода с кинодивой Агатой Муцениеце. Утверждалось, что артист после расставания с любимой заложил имущество. Потом появилась информация о том, что он планирует похудеть аж до 39 килограммов. Еще одна новость, взбудоражившая фанатов — звезда зачем-то сел за штурвал настоящего самолета.
Теперь знаменитость опубликовал в Instagram видео и фото, на которых продемонстрировал жуткое окровавленное лицо.
Большинство поклонников Павла Прилучного заявили, что даже в таком неряшливом «побитом» виде, их кумир — просто прекрасен. За сутки снимок набрал около 60 тысяч лайков. В комментариях фанаты оставили любимому актеру множество восхищенных комплиментов.
«Ты войдешь в историю, парень, круто твори и дерзай!»
«Совсем не узнать…»;
«Выкладывается по полной»;
«Боже, какой красавчик!» — написали фолловеры.
Однако некоторые особо впечатлительные подписчики всерьез обеспокоились состоянием Павла Прилучного.
«Опять побитый, да что ж это такое?!» — в отчаянии задал вопрос пользователь соцсети.
На самом деле, повода для переживаний нет, ведь актер просто показал кадры со съемочной площадки. Павел Прилучный участвует в создании картины режиссера Тимура Бекмамбетова — «Девятаев». В ленте 32-летний артист играет главную роль.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Павла Прилучного разыскивают судебные приставы.
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