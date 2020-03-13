Прилучный после развода шокировал фанатов окровавленным лицом

Российский актер Павел Прилучный продолжает шокировать фанатов после развода с кинодивой Агатой Муцениеце. Утверждалось, что артист после расставания с любимой заложил имущество. Потом появилась информация о том, что он планирует похудеть аж до 39 килограммов. Еще одна новость, взбудоражившая фанатов — звезда зачем-то сел за штурвал настоящего самолета.

Теперь знаменитость опубликовал в Instagram видео и фото, на которых продемонстрировал жуткое окровавленное лицо.

Instagram @bugevuge

Большинство поклонников Павла Прилучного заявили, что даже в таком неряшливом «побитом» виде, их кумир — просто прекрасен. За сутки снимок набрал около 60 тысяч лайков. В комментариях фанаты оставили любимому актеру множество восхищенных комплиментов.

«Ты войдешь в историю, парень, круто твори и дерзай!»

«Совсем не узнать…»;

«Выкладывается по полной»;

«Боже, какой красавчик!» — написали фолловеры.

Однако некоторые особо впечатлительные подписчики всерьез обеспокоились состоянием Павла Прилучного.

«Опять побитый, да что ж это такое?!» — в отчаянии задал вопрос пользователь соцсети.

На самом деле, повода для переживаний нет, ведь актер просто показал кадры со съемочной площадки. Павел Прилучный участвует в создании картины режиссера Тимура Бекмамбетова — «Девятаев». В ленте 32-летний артист играет главную роль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Павла Прилучного разыскивают судебные приставы.