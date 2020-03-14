Видео: скорая перевернулась и начала кружится на боку после столкновения с такси
В результате яркого ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали три человека.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru
Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате столкновения с такси в Санкт-Петербурге. Упав на бок, машина начала кружиться, высекая сноп искр. 5-tv.ru публикует видео яркого ДТП.
Авария произошла незадолго до полуночи 13 марта в Калининском районе — на пересечении Светлановского и Луначарского проспектов. Скорая ехала на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Легковой автомобиль марки Kia, которой управлял таксист, не уступил медикам дорогу.
По информации 78.ru, скорая помощь перевозила пациентку с сердечным приступом. В результате ДТП пострадали три человека — пациентка, врач и фельдшер. Все они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Водители обоих автомобилей не пострадали. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом жесткого ДТП с маршруткой в Петербурге. В результате аварии пострадали восемь человек.
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