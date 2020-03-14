Видео: Жительница Краснодара выбросила тысячу долларов с балкона на прохожих
Инцидент произошел в центре столицы Кубани на Красной улице.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Жительница Краснодара разбросала с балкона на прохожих более тысячи долларов. Инцидент произошел в самом центре кубанской столицы на Красной улице.
На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как девушка в черном облегающем платье с откровенным разрезом стреляет долларами из игрушечных пистолетов. Когда «заряды» заканчиваются, местная жительница достает из чулка американские банкноты и бросает их вниз на тротуар.
По словам многочисленных очевидцев, купюры достоинством в один доллар оказались подлинными. Некоторые горожане умудрились собрать с асфальта приличную сумму в рублевом эквиваленте.
Позднее выяснилось, что «пир во время чумы» устроила одна из местных фирм в качестве рекламной акции. Организаторы тем самым решили подчеркнуть, что им не страшен обвал на фондовых рынках.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянка нашла миллион рублей в туалете самолета.
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