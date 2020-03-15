Влад Топалов опубликовал в Instagram серию трогательных фото. На кадрах певец запечатлен со своим полуторагодовалым сыном Мишей. Малыш позирует на снимках в свитерке, шарфике и с машинкой в руках, сохраняя при этом невероятно задумчивое и печальное выражение лица.

«День отца!» — подписал публикацию знаменитость.

Instagram @vladtopalovofficial

Поклонники обрадовались умилительным кадрам и принялись расхваливать первенца Регины Тодоренко и Влада Топалова. Большинство фанатов обратили внимание на строгое выражение личика наследника пары.

«Смешнючий такой»;

«Не могу, что за прелесть маленькая»;

«Ну, очень серьезный карапуз», — написали фолловеры.

Фотография подросшего сына знаменитостей вызвала в сети бурное обсуждение. Как обычно, пользователи принялись гадать, на кого ребенок больше похож — на маму или на папу. Большинство юзеров склонилось к тому, что Миша должен носить фамилию Тодоренко, а не Топалов, ввиду невероятного сходства с мамой.

«Реджина вылитая»;

«Господи, какой же он Топалов? Ксерокопия Тодоренко!»

«Мамин сын», — заявили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Топалов растрогал фанатов фото с маленьким сыном.