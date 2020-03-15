«Какой же он Топалов?» — фото подросшего сына Тодоренко вызвало пересуды в сети
Родителям полуторагодовалого Миши предложили сменить ребенку фамилию ввиду его «непохожести» на отца.
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
Влад Топалов опубликовал в Instagram серию трогательных фото. На кадрах певец запечатлен со своим полуторагодовалым сыном Мишей. Малыш позирует на снимках в свитерке, шарфике и с машинкой в руках, сохраняя при этом невероятно задумчивое и печальное выражение лица.
«День отца!» — подписал публикацию знаменитость.
Поклонники обрадовались умилительным кадрам и принялись расхваливать первенца Регины Тодоренко и Влада Топалова. Большинство фанатов обратили внимание на строгое выражение личика наследника пары.
«Смешнючий такой»;
«Не могу, что за прелесть маленькая»;
«Ну, очень серьезный карапуз», — написали фолловеры.
Фотография подросшего сына знаменитостей вызвала в сети бурное обсуждение. Как обычно, пользователи принялись гадать, на кого ребенок больше похож — на маму или на папу. Большинство юзеров склонилось к тому, что Миша должен носить фамилию Тодоренко, а не Топалов, ввиду невероятного сходства с мамой.
«Реджина вылитая»;
«Господи, какой же он Топалов? Ксерокопия Тодоренко!»
«Мамин сын», — заявили подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Топалов растрогал фанатов фото с маленьким сыном.
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