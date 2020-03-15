В чем выражаются различия коронавируса и гриппа? Объясняет Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа. По словам экспертов, у гриппа более короткий инкубационный период и серийный интервал, то есть он распространяется быстрее. Такое заболевание передается от человека в первые три-пять дней после заражения, причем возможна предсимптомная передача, то есть до появления симптомов. В случае с коронавирусом такое происходит в крайне редких случаях.

Как отмечает «Экономика сегодня» со ссылкой на сообщение ведомства, перед гриппом, прежде всего, уязвимы дети, а перед коронавирусной инфекцией взрослые и пожилые люди. Случаи заболевания COVID-19 среди людей младше 19 лет встречаются нечасто.

«Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15 процентов — тяжелыми, требующими оксигенации, и пять процентов — критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Как пояснили эксперты, смертность среди зараженных коронавирусом выше, чем среди больных гриппом. От новой инфекции уже погибли около 3% людей, в то время как от сезонного гриппа обычно умирают менее 0,1%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня общее число заболевших COVID-19 на территории страны достигло 59 человек.