В чем выражаются различия коронавируса и гриппа? Объясняет Роспотребнадзор
В ведомстве оценили риски заражения двумя инфекциями и сравнили их симптомы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Adisorn Chabsungnoen
Специалисты Роспотребнадзора объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа. По словам экспертов, у гриппа более короткий инкубационный период и серийный интервал, то есть он распространяется быстрее. Такое заболевание передается от человека в первые три-пять дней после заражения, причем возможна предсимптомная передача, то есть до появления симптомов. В случае с коронавирусом такое происходит в крайне редких случаях.
Как отмечает «Экономика сегодня» со ссылкой на сообщение ведомства, перед гриппом, прежде всего, уязвимы дети, а перед коронавирусной инфекцией взрослые и пожилые люди. Случаи заболевания COVID-19 среди людей младше 19 лет встречаются нечасто.
«Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15 процентов — тяжелыми, требующими оксигенации, и пять процентов — критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.
Как пояснили эксперты, смертность среди зараженных коронавирусом выше, чем среди больных гриппом. От новой инфекции уже погибли около 3% людей, в то время как от сезонного гриппа обычно умирают менее 0,1%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня общее число заболевших COVID-19 на территории страны достигло 59 человек.
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