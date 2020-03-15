Настя Ивлеева преобразилась в старуху и отругала сограждан за безалаберность

Популярный блогер Настя Ивлеева примерила на себя образ вздорной старушки. В сторис своего Instagram-акаунта 29-летняя телеведущая появилась в седом парике и с покрытым морщинами лицом.

В таком виде звезда интернета в непечатных выражениях дала подписчикам несколько стандартных советов по защите от коронавируса. Рассказывая об этом, «старушка» вспылила и, почти перейдя на крик, напомнила, что об элементарных правилах гигиены наши сограждане вспоминают, только когда, выражаясь цензурным языком, чрезвычайные обстоятельства уже наступят.

А уже в следующем ролике похожая на Шапокляк «бабушка Настя» и вовсе становится буйной, ополчившись на голубей и кидаясь с палкой на стаи мирно «пасущихся» на дорожках парка птиц.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, в одном из роликов Настя Ивлеева появилась с фингалом под глазом.