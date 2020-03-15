Настя Ивлеева преобразилась в старуху и отругала сограждан за безалаберность
В очередном ролике звезда интернета предстала в седом парике и с испещренным морщинами лицом.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Полнолуние в Иванов день: что можно и нельзя делать 9 марта
Суперлуние 9 марта: чего ждать знакам зодиака — советы астролога
Фото, видео: Instagram @_agentgirl_
Популярный блогер Настя Ивлеева примерила на себя образ вздорной старушки. В сторис своего Instagram-акаунта 29-летняя телеведущая появилась в седом парике и с покрытым морщинами лицом.
В таком виде звезда интернета в непечатных выражениях дала подписчикам несколько стандартных советов по защите от коронавируса. Рассказывая об этом, «старушка» вспылила и, почти перейдя на крик, напомнила, что об элементарных правилах гигиены наши сограждане вспоминают, только когда, выражаясь цензурным языком, чрезвычайные обстоятельства уже наступят.
А уже в следующем ролике похожая на Шапокляк «бабушка Настя» и вовсе становится буйной, ополчившись на голубей и кидаясь с палкой на стаи мирно «пасущихся» на дорожках парка птиц.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, в одном из роликов Настя Ивлеева появилась с фингалом под глазом.
Нашли ошибку?