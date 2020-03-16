«Мозгов у меня нет»: Самбурская пококетничала после пикантной фотосессии
Артистка выложила новое фото, сделанное для мужского журнала.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Актриса и певица Настасья Самбурская представила новые снимки из эротической фотосессии для мужского журнала Maxim. В последнем посте на своей странице в Instagram она предстала на сцене с микрофоном в сверкающем, предельно открытом комплекте нижнего белья. Снимок был сделан фотографом Александром Мультиковым.
Притягательный образ Самбурская дополнила броской подписью.
«Скромность украшает, знаю. Нечем удивлять мне вас. Мозгов у меня нет, есть только вот ****», — заявила Настасья.
Фанаты оценили иронию артистки и поспешили ей возразить. В комментариях указали, что она обладает и роскошным телом, и умом не обделена.
«Ой, не скромничай. И мозгов хватает»;
«Обожаю вас за вашу прямоту»;
«Шикарная фотография. И совсем не в **** дело, а в энергии модели», — такие комментарии оставляют подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-ухажер Бузовой готов взять в жены Самбурскую.
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