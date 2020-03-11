«Невеста с приданым»: Экс-ухажер Бузовой готов взять в жены Самбурскую
В комментариях под последним постом актрисы Денис Лебедев решил пошутить, однако пользователи оценили его слова двусмысленно.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Российская актриса Настасья Самбурская разместила в Instagram очередное провокационное фото. На своей странице в соцсети звезда сериала «Универ» опубликовала снимок, на котором лежит на ковре в черном облегающем платье и пальто. В своем стиле знаменитость отставила под постом шуточную подпись.
«Невеста с приданым», — написала светская львица.
Неосторожное высказывание Самбурской спровоцировало шквал комментариев и бурные обсуждения. Как оказалось, у теледивы в подписчиках имеется целый ряд женихов, мечтающих ее взять замуж. Поэтому фолловеры не могли обойти стороной это фото, на котором артистка с одной стороны соблазняет мужчин, а с другой — намекает, что ее сердце свободно.
«Берем, уж больно ковер красивый!»
«Невеста нарасхват!»
«С удовольствием бы взял Вас в жены», — писали юзеры.
К желающим побороться за сердце Самбурской присоединился и бывший ухажер Ольги Бузовой, победитель шоу «Холостяк» Денис Лебедев.
«Берем. Заворачиваем, выносим», — с иронией ответил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Настасьи Самбурской «без зубов и зрачков» шокировало ее поклонников.
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