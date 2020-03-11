«Невеста с приданым»: Экс-ухажер Бузовой готов взять в жены Самбурскую

Российская актриса Настасья Самбурская разместила в Instagram очередное провокационное фото. На своей странице в соцсети звезда сериала «Универ» опубликовала снимок, на котором лежит на ковре в черном облегающем платье и пальто. В своем стиле знаменитость отставила под постом шуточную подпись.

«Невеста с приданым», — написала светская львица.

Неосторожное высказывание Самбурской спровоцировало шквал комментариев и бурные обсуждения. Как оказалось, у теледивы в подписчиках имеется целый ряд женихов, мечтающих ее взять замуж. Поэтому фолловеры не могли обойти стороной это фото, на котором артистка с одной стороны соблазняет мужчин, а с другой — намекает, что ее сердце свободно.

Instagram @samburskaya

«Берем, уж больно ковер красивый!»

«Невеста нарасхват!»

«С удовольствием бы взял Вас в жены», — писали юзеры.

К желающим побороться за сердце Самбурской присоединился и бывший ухажер Ольги Бузовой, победитель шоу «Холостяк» Денис Лебедев.

«Берем. Заворачиваем, выносим», — с иронией ответил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Настасьи Самбурской «без зубов и зрачков» шокировало ее поклонников.