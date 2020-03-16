В комплексе «Игора Драйв» наградили лучших гонщиков по итогам года

На автодроме «Игора Драйв» наградили лучших российских гонщиков по итогам прошедшего сезона. На бал чемпионов собрались пилоты, которые отличились на престижных мировых и российских первенствах. Приз, кстати, получил и сам гоночный комплекс — как лучший проект.

На трассе можно не только проводить международные соревнования самого высокого уровня, но и делать первые шаги в авто- и мотоспорте. Артур Ломидзе побывал на торжественной церемонии.

Это — российский прототип созданный специально для участия в гонке Ле-Ман, легендарном заезде на 24 часа. Именно на нем наша команда взял третье место. И он стоит здесь — на одном из лучших автодромов страны. А самые лучшие гонщики России прямо сейчас подводят итоги прошедшего года.

Для поклонников автоспорта предел мечтаний — оказаться в этом зале. Где можно было увидеть, например, гонщиков российского экипажа, покорившего Ле-Ман, Виталия Петрова, в прошлом он представлял Россию в «Формуле-1», и Михаила Алешина.

«Первое и второе место заняла Toyota. А у Toyota — это машина с гибридной установкой. У нас гибридной установки нет, потому что строили машину исходя из того регламента, который нам говорили изначально. Потом все поменялось — среди не гибридных автомобилей мы заняли первое место», — рассказывает автогонщик Михаил Алешин.

Но прежде, чем вручить кубки лучшим спортсменам страны, отдают должное тем, кто помог им победить. В номинатах не только руководители команд и спонсоры, но даже целые автодромы.

«Здесь у нас можно одновременно выиграть в десяти номинациях сразу. Комплекс есть, работает и можно приезжать как тренироваться, так и на соревнования», — отмечает представитель комплекса «Игора Драйв», многократный чемпион РФ по ралли-рейдам, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам Владимир Васильев.

На площади в 100 гектаров в живописном месте трассы на любой вкус — от мотокросса и картинга до супермото и шоссейно-кольцевых гонок, которые соответствуют международным стандартам. Ведь для создания проекта было приглашено инженерное бюро Германа Тильке. Это команда профессионалов, которая создавала практически все трассы «Формулы-1» за последние 20 лет. Не исключено, что скоро мы увидим на них Роберта Шварцмана — самого молодого и перспективного гонщика России.

Уже в Ледовом дворце курорта «Игора», где проходила праздничная церемония, ему вручают приз в спецноминации — «Победа года». В сезоне «Формулы-3» наш спортсмен стал лучшим.

«Было очень тяжело, но в конце концов мне удалось взять титул у себя дома. Сейчас предстоит сезон в „Формуле-2“, я надеюсь — он начнется как можно раньше в связи с ситуацией с коронавирусом и надеюсь — нас ждут новые победы», — говорит автогонщик Роберт Шварцман.

Еще одна специальная награда присуждена сборной России, выигравшей международные автоспортивные игры.

«Команда России заняла первое место и во Франции — в Париже — нам вручали этот прекрасный кубок. Российские спортсмены- автомобилисты они находятся не где-то там, а наверху», — подчеркнул президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов.

Но главные герои церемонии — это гонщики, взявшие первые места в российских чемпионатах. Дисциплин больше десятка от классических кольцевых до ледовых гонок. Вот на сцену поднимается девушка. Гонщица из Смоленска Екатерина Бояринова. Хрупкая блондинка — один из лучших в стране пилотов «боевого» багги. В напряженной борьбе буквально на последних секундах она вырвала победу.

«Было очень много взрослых мужчин, которые не очень хотели, что бы я выиграла. Морально было очень тяжело, когда они начинали бодаться, пытались вытолкнуть, говорили, что у тебя ничего не получится», — вспоминает чемпионка РФ в дисциплине «Автокросс"Екатерина Бояринова.

А это кадры с заездов дрэг-рейсинга. Самый быстрый вид автоспорта можно описать, как «гонка по прямой». Педаль в пол — побеждает самый смелый и быстрый. Глядя на то, как несутся сверхмощные автомобили, не поверишь, что за рулем одного из них этот скромный на вид житель Владивостока.

«С детства пошло, с молодости, что ездили там, гоняли друг с другом. А сейчас это официальные соревнования стали», — признается чемпион РФ по дрэг-рейсингу Константин Катынкин.

Еще одно достижение отечественных спортсменов — новый национальный рекорд скорости на льду — 280 километров в час по зеркальной глади замерзшего Байкала. И на вопрос развивается ли автоспорт в России любой из участников церемонии отвечает — конечно, да. Ведь сегодня у нас есть новые имена, новые рекорды и новые трассы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комплекс «Игора Драйв» получил лицензию на трассу картинга.