Туберкулез выявили у сотрудницы школьной столовой в Подмосковье
Сейчас обследование проходят ученики и педагоги образовательного учреждения.
Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer
У сотрудницы школьной столовой в подмосковном городе Ивантеевке обнаружили туберкулез. Такой диагноз заподозрили врачи после планового обследования женщины в феврале. В настоящий момент, по информации 5-tv.ru, она госпитализирована.
Как только это стало известно, весь персонал компании, в которой работала больная пациентка, сдал все необходимые анализы. По предварительным данным, ни у кого из них туберкулез не подтвердился.
Сейчас на обследование направлены ученики и преподаватели школы, где работала зараженная женщина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян, больных туберкулезом, будут лечить принудительно. Доставлять в клиники станут не только больных, которые уклоняются от лечения и нарушают санитарный режим, но и тех, кто сознательно не хочет проходить обследование.
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