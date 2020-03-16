Туберкулез выявили у сотрудницы школьной столовой в Подмосковье

У сотрудницы школьной столовой в подмосковном городе Ивантеевке обнаружили туберкулез. Такой диагноз заподозрили врачи после планового обследования женщины в феврале. В настоящий момент, по информации 5-tv.ru, она госпитализирована.

Как только это стало известно, весь персонал компании, в которой работала больная пациентка, сдал все необходимые анализы. По предварительным данным, ни у кого из них туберкулез не подтвердился.

Сейчас на обследование направлены ученики и преподаватели школы, где работала зараженная женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян, больных туберкулезом, будут лечить принудительно. Доставлять в клиники станут не только больных, которые уклоняются от лечения и нарушают санитарный режим, но и тех, кто сознательно не хочет проходить обследование.