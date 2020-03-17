Тормунд Великанья Смерть из «Игры престолов» признался, что заразился COVID-19
Исполнитель одной из главных ролей сериала призвал поклонников быть более осторожными и беречь свое здоровье.
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Фото, видео: Instagram @khivju
Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов», исполнитель роли Тормунда Великаньей Смерти Кристофер Хивью оказался в числе зараженных новым коронавирусом.
Об этом актер сообщил подписчикам в Instagram, призвав всех быть более осторожными и придерживаться строгих правил, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.
«К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я будем на карантине столько, сколько потребуется. С нами все хорошо. У меня только легкие симптомы простуды», — поделился с фанатами Хивью.
Поклонники Кристофера поспешили пожелать своему кумиру и его родным скорейшего выздоровления. Многие также просили держать их в курсе всего, что происходит с актером.
«Надеюсь, вы скоро поправитесь! Мысленно я с вами!»
«Господи, нет! Пожалуйста, выздоравливайте скорее!»
«Он уже и до вас добрался. Держите в курсе! Здоровья вам!» — один за другим писали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии здоровья родителей, заболевших коронавирусом.
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