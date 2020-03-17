Тормунд Великанья Смерть из «Игры престолов» признался, что заразился COVID-19

Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов», исполнитель роли Тормунда Великаньей Смерти Кристофер Хивью оказался в числе зараженных новым коронавирусом.

Об этом актер сообщил подписчикам в Instagram, призвав всех быть более осторожными и придерживаться строгих правил, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

«К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я будем на карантине столько, сколько потребуется. С нами все хорошо. У меня только легкие симптомы простуды», — поделился с фанатами Хивью.

Поклонники Кристофера поспешили пожелать своему кумиру и его родным скорейшего выздоровления. Многие также просили держать их в курсе всего, что происходит с актером.

«Надеюсь, вы скоро поправитесь! Мысленно я с вами!»

«Господи, нет! Пожалуйста, выздоравливайте скорее!»

«Он уже и до вас добрался. Держите в курсе! Здоровья вам!» — один за другим писали фолловеры в комментариях.

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