Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии родителей, заразившихся коронавирусом
Чет Хэнкс поблагодарил фанатов за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.
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Фото, видео: Zuma\TASS, Instagram @chethanx
Сын Тома Хэнкса Чет рассказал о состоянии своих родителей после того, как они заразились коронавирусом. Обращение к подписчикам он опубликовал в Instagram.
«Всем привет! Это правда, у моих родителей нашли коронавирус. С ума сойти», — начал свою речь сын актера.
Он рассказал, что общался с родителями по телефону, так как они сейчас находятся в Австралии. Чет заверил, что Том и Рита Хэнкс чувствуют себя хорошо, симптомы болезни не ярко выражены, и они выполняют все предписания врачей.
«Я не думаю, что тут есть о чем волноваться. Спасибо за то, что вы переживаете о них, и за пожелания о выздоровлении. Я думаю, все будет в порядке», — сказал 29-летний сын звезды Голливуда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 63-летний актер Том Хэнкс и его жена Рита получили положительный результат анализов на коронавирус. Чета находится в Австралии и намерена соблюдать все меры предосторожности и находиться в изоляции столько, сколько потребуется.
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