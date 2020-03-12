Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии родителей, заразившихся коронавирусом

Сын Тома Хэнкса Чет рассказал о состоянии своих родителей после того, как они заразились коронавирусом. Обращение к подписчикам он опубликовал в Instagram.

«Всем привет! Это правда, у моих родителей нашли коронавирус. С ума сойти», — начал свою речь сын актера.

Он рассказал, что общался с родителями по телефону, так как они сейчас находятся в Австралии. Чет заверил, что Том и Рита Хэнкс чувствуют себя хорошо, симптомы болезни не ярко выражены, и они выполняют все предписания врачей.

«Я не думаю, что тут есть о чем волноваться. Спасибо за то, что вы переживаете о них, и за пожелания о выздоровлении. Я думаю, все будет в порядке», — сказал 29-летний сын звезды Голливуда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 63-летний актер Том Хэнкс и его жена Рита получили положительный результат анализов на коронавирус. Чета находится в Австралии и намерена соблюдать все меры предосторожности и находиться в изоляции столько, сколько потребуется.