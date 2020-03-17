Как коронавирус буквально парализовал Европу
Немецкие автобаны встали из-за распространения опасного заболевания.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Miroslav Chaloupka; 5-tv.ru
Во Франции с полудня вводится принудительный, тотальный карантин. Запрещено даже появляться на улице.
В Германии, которая закрыла границы накануне, встали даже скоростные автобаны. На пропускных пунктах застряли сотни российских дальнобойщиков — пробки растянулись на десятки километров.
Коронавирус буквально парализовал Европу.
Виталий Чащухин передает из карантинной зоны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что культурные учреждения России переходят на дистанционный режим работы.
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