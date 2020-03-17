Как коронавирус буквально парализовал Европу

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Немецкие автобаны встали из-за распространения опасного заболевания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Miroslav Chaloupka; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Во Франции с полудня вводится принудительный, тотальный карантин. Запрещено даже появляться на улице.

В Германии, которая закрыла границы накануне, встали даже скоростные автобаны. На пропускных пунктах застряли сотни российских дальнобойщиков — пробки растянулись на десятки километров.

Коронавирус буквально парализовал Европу.

Виталий Чащухин передает из карантинной зоны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что культурные учреждения России переходят на дистанционный режим работы.

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