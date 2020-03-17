РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

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Василий Заика
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Данные меры вводятся из-за угрозы распространения коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Abedalrahman Hassan, Patrick Seeger

Тема:
Эпидемия коронавируса

Русская православная церковь (РПЦ) намерена ужесточить санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский патриархат. Отмечается, что данные меры будут введены из-за угрозы распространения коронавируса.

Новые правила уже утверждены патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В частности, согласно документу, в храмах предписано отказаться от целования креста по завершении литургии.

Помимо прочего, РПЦ временно приостанавливает работу воскресных школ, приходских секций и кружков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле оценили идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу священнослужителя.

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