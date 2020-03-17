На рэпера Рема Диггу написали заявление в полицию

На рэпера Романа Воронина, известного как Рем Дигга, написали заявление в полицию. Об этом объявил сам исполнитель в Instagram. По его словам, земляк из родного города Гуково Ростовской области ложно обвинил его в тяжком преступлении.

«У меня в городе есть пекарь, бывший полицейский, так вот я хочу, чтобы вы знали, гуковчане, что это бессовестный предприниматель, который обманул меня на мои деньги — больше 200 тысяч и сразу написал на меня заявление в вымогательстве. Речь о плате за электричество», — изложил Дигга.

Instagram @remdigga42

В конце эмоционального поста рэпер добавил, что у его «бессовестного обидчика нет ничего мужского. Комментарии к этому сообщению автор закрыл и подробностей пока не раскрыл. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что вернувшийся из клиники реабилитации Джиган погулял с сыном.