Путин потребовал бороться с необоснованным завышением цен на продукты

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активизировать борьбу с необоснованным завышением цен на продукты питания в условиях сложившейся экономической ситуации.

«Очень важно продолжить работу (прокуратуры — Прим.ред.) вместе с ФАС (Федеральная антимонопольная служба — Прим.ред.) по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания», — заявил Владимир Путин.

Глава российского государства отметил необходимость повсеместного продолжения работы в этом направлении.

«Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах», — заключил президент РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин потребовал эффективнее защищать социальные права граждан.