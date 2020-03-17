Путин потребовал бороться с необоснованным завышением цен на продукты
Президент России отметил важность совместных мер прокуратуры и ФАС по противодействию нарушениям в этой сфере.
Фото: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активизировать борьбу с необоснованным завышением цен на продукты питания в условиях сложившейся экономической ситуации.
«Очень важно продолжить работу (прокуратуры — Прим.ред.) вместе с ФАС (Федеральная антимонопольная служба — Прим.ред.) по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания», — заявил Владимир Путин.
Глава российского государства отметил необходимость повсеместного продолжения работы в этом направлении.
«Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах», — заключил президент РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин потребовал эффективнее защищать социальные права граждан.
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