Писатель Герман Садулаев назвал смерть Лимонова «большой утратой» для России

Россия понесла большую утрату со смертью писателя Эдуарда Лимонова. Об этом 5-tv.ru сообщил его коллега и публицист Герман Садулаев.

«Мы все очень скорбим по поводу кончины Эдуарда Лимонова, великого русского писателя, и выражаем соболезнования его близким, его соратникам и на самом деле всей нашей стране, которая потерпела большую утрату сегодня», — сказал он.

Садулаев признался, что в течение долгого времени не понимал стихотворений Лимонова. Он даже сравнивал его с Иваном Буниным, который считал себя поэтом, но в истории остался прозаиком.

«У Эдуарда Лимонова есть стихи, но я их не понимал. А однажды на фестивале „Традиция“ я услышал, как он читает их сам. И его стихи соединились с его харизмой, и произошло какое-то чудо. И с того момента я стал понимать даже с листа», — сказал публицист.

По его словам, Лимонов был великим поэтом и политиком. Но самое главное в нем — это огромная жизненная энергия и витальность.

«Для нас всех (писателей — Прим. ред.) он был примерном неувядающей молодости. Мы друг друга в моем поколении 40-летних подбадривали: „Мы никогда не состаримся. Посмотрите на Лимонова. Он молодой, и мы всегда будем молодыми“. И казалось, что он не умрет никогда, а значит, и мы никогда не умрем. Но смерть — это неизбежность, и он ушел», — рассказал Садулаев.

В заключение он отметил, что Лимонов прожил большую жизнь. Не только из-за того, что она продлилась 77 лет, но и из-за большого количества значительных событий в ней.

«Его жизнь была насыщенной. Она была большой не только в длину, но и в глубину, и в высоту. Это был великий человек», — подытожил писатель.

Как сообщал 5-tv.ru, Эдуард Лимонов скончался 17 марта на 78-м году жизни. Ранее его смерть прокомментировали в Союзе писателей Санкт-Петербурга. Несколько слов также сказал работавший с ним Дмитрий «Гоблин» Пучков.