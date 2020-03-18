🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 18 марта, убывающая луна в Козероге покровительствует всем, кто влюблен. Звезды советуют провести романтический вечер со своей второй половинкой и признаться ей в чувствах.

♈ Овен

Овен, проще всего в данной ситуации поддаться общей панике и впасть в депрессию. Однако это не лучший вариант. Звезды рекомендуют вам окружить себя преданными друзьями и попробовать с их помощью найти выход из всех проблем. Помните пословицу: «Одна голова — хорошо, а две — еще лучше»? Так вот сейчас вам не помешало бы три, а может быть, и пять таких товарищей.



Космический совет: уделите внимание общению с друзьями.

♉ Телец

Тельцы, поймите: обращаться к другим людям за помощью — это не плохо, это естественно. Поверьте, ваши близкие будут рады узнать, что могут быть полезны. Вы не поверите, но приготовить имбирно-лимонный чай и побеседовать с вами для вашей семьи станет настоящим удовольствием. Не бойтесь показаться несамостоятельными. Вы уже давно другим доказали, на что способны.



Космический совет: обратитесь за советом к своим родным.

♊ Близнецы

Близнецы, пришло время для саморазвития. Вы очень долго гнались за чем-то неизведанным, не подозревая, что для того, чтобы достичь успеха в любой сфере, начать, прежде всего, нужно с себя. Прочитайте пару новых книг, до которых давно не доходили руки, пройдите онлайн-курс, изучите литературу, касающуюся вашей профессиональной области. Вот увидите, дела пойдут в гору!



Космический совет: начните развивать свой творческий потенциал.

♋ Рак

Раки, запомните: окружающие влияют на вас так же сильно, как и вы на них. Если вы чувствуете, что давление общества на вас слишком велико, попробуйте абстрагироваться и переключиться. Сейчас идеальное время для того, чтобы заняться йогой и освоить медитативные практики. Вам нужно спокойствие.



Космический совет: на время абстрагируйтесь от влияния окружающих и займитесь собой.

♌ Лев

Львы, вас Вселенная призывает плыть по течению. Не стоит пытаться вырваться из событий, в которые вы оказались затянуты. Вы находитесь сейчас там, где должны быть. Каждый ваш шаг — это приближение к мечте, и если вы сошлись в совершенно нелепых обстоятельствах со странными людьми, подумайте, как эта ситуация вам поможет в будущем.



Космический совет: не бойтесь произошедших перемен, все — к лучшему.

♍ Дева

Дева, откуда у вас столько глупых принципов и предрассудков? Кто придумал этот алгоритм, которому вы стараетесь следовать во время общения с противоположным полом? Может быть, пора сменить стратегию? Зачем убегать от ответа, если можно прямо признаться в своих чувствах? Ваше счастье в ваших руках.



Космический совет: будьте смелее в отношениях с партнером.

♎ Весы

Весы, в вашей жизни наступил период творческого вдохновения. Используйте его разумно. Вместо того, чтобы строить воздушные замки, попробуйте активизировать работу над проектами, которые ранее считали неуспешными. Возможно, сейчас вы найдете решение, которое позволит вам их вывести на новый уровень.



Космический совет: примените свое воображение в практических целях.

♏ Скорпион

Скорпион, в отличие от других вы не поддаетесь общей панике. Для вас карантин — это время, которое можно посвятить самому себе. Вы рассматриваете его, как прекрасную возможность проанализировать свой опыт и приобрести новые навыки. Ваша способность к построению планов сейчас пригодится как никогда.

Космический совет: используйте свободное время максимально продуктивно.



♐ Стрелец

Стрельцы, как давно вы радовали свою вторую половинку? Сейчас лучшее время для того, чтобы устроить ей грандиозный сюрприз. Выложите свечами признание в любви или устройте романтический вечер. Если вас пугают все эти затеи, просто проведите время вместе и поговорите по душам.



Космический совет: удивите своего возлюбленного, он ждет этого.

♑ Козерог

Козерог, перестаньте бояться своих собственных чувств. Не стоит пугаться выражать их в картинах, литературе и других произведениях искусства. Ваша любовь придает вам вдохновение. Многие могут об этом только мечтать. Не бойтесь быть непонятым. Главное — то, что вы отражаете свой внутренний мир.



Космический совет: поддайтесь своим чувствам, это мощный источник вдохновения.

♒ Водолей

Водолей, сейчас для вас наступил тяжелый период, однако не стоит впадать в панику. Все, что от вас сейчас требуется — экономнее относиться к денежным тратам и не принимать рискованных решений, связанных с финансами. Совсем скоро ситуация прояснится, и ваш бизнес наладится.



Космический совет: постарайтесь не сорить деньгами.

♊ Рыбы

Иногда для того, чтобы мир изменился, необходимо изменить свой взгляд на вещи. Перестаньте искать везде сплошной негатив. Начните обращать внимание на положительные моменты в любой работе. Вы увидите, как люди к вам сразу потянутся, а дела будут складываться успешно.



Космический совет: посмотрите на мир по-новому.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта.