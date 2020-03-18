Видео: Хонда улетела под КАМАЗ на МКАД — один человек погиб

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Марина Неруцких
Эксклюзив 50

Смертельная авария произошла на внешнем кольце автомагистрали.

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Смертельное ДТП произошло в Москве на внешней стороне МКАД. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя экстренных служб, столкнулись легковая Honda и КАМАЗ. В результате жесткой аварии один человек погиб, еще двое пострадали.

«На внешней стороне 55-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средства — легкового автомобиля и грузовой машины КАМАЗ. В результате столкновения один человек погиб, двое пострадали», — цитирует собеседника агентство.

На месте работают инспекторы ГИБДД и сотрудники экстренных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель BMW, летевший на высокой скорости, насмерть сбил пешехода в Петербурге.

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