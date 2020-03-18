Циничный бартер на фоне коронавируса: как российские туристы застряли в Черногории

Более тысячи российских туристов застряли в Черногории. Из-за коронавируса страна закрыла границы. Россияне фактически оказались в заложниках ситуации: домой не пускают, но из отелей уже выселили. У людей заканчиваются деньги, некоторым пришлось ночевать у дверей аэропорта.

Местные власти готовы пойти на встречу и открыть воздушное пространство, но только при одном условии, если российские авиакомпании бесплатно вывезут из нашей страны граждан Черногории.

Как вообще в такой ситуации кому-то могло прийти в голову устроить циничный бартер, пыталась понять Ксения Солдатова.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский турист, «застрявший» в Черногории, рассказал о ситуации в стране.