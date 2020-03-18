Циничный бартер на фоне коронавируса: как российские туристы застряли в Черногории
Страна до последнего заявляла: их курорты безопасны, нет ни одного заболевшего, но накануне там подтвердили сразу два случая заражения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Mario De Fina; 5-tv.ru
Более тысячи российских туристов застряли в Черногории. Из-за коронавируса страна закрыла границы. Россияне фактически оказались в заложниках ситуации: домой не пускают, но из отелей уже выселили. У людей заканчиваются деньги, некоторым пришлось ночевать у дверей аэропорта.
Местные власти готовы пойти на встречу и открыть воздушное пространство, но только при одном условии, если российские авиакомпании бесплатно вывезут из нашей страны граждан Черногории.
Как вообще в такой ситуации кому-то могло прийти в голову устроить циничный бартер, пыталась понять Ксения Солдатова.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский турист, «застрявший» в Черногории, рассказал о ситуации в стране.
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