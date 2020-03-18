Российский турист, «застрявший» в Черногории, рассказал о ситуации в стране

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 35

Граждане РФ оказались в изоляции в стране, наглухо закрывшей границы из-за коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российский турист Федор Абрамов, оказавшийся среди тех, кто не смог улететь из Черногории из-за мер страны по борьбе с коронавирусом, поделился подробностями произошедшего. Он признался, что планировал отправиться рейсом самолета авиакомпании «Победа» на родину, однако в аэропорту вместе с другими пассажирами узнал, что все рейсы отменяются — Черногория наглухо закрыла границы из-за эпидемии.

В связи с этим россиянам пришлось бронировать гостиницы и на свои средства оплачивать питание при условии, что рестораны в стране были закрыты.

«Мы узнали, что аэропорт закрыт до 30 или 31 марта, и не будет никаких рейсов. Мы пытаемся связываться с авиакомпанией, консульством. <…> Мы в изоляции. Мы вынуждены тратить свои деньги на проживание в отелях, на питание. Так как нас выгнали из аэропорта и выгнали на улицу, стоит учитывать, что все гостиницы закрыты для заселения и рестораны закрыты для питания. <…> Сейчас все пассажиры — 189 человек — заселились в отели», — рассказал Абрамов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Победа» ведет переговоры с правительством Черногории, чтобы вывезти из страны, закрывшей наглухо собственные границы из-за коронавируса, своих клиентов.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.89
-0.24 82.31
-0.44
Как узнать характер мужчины по месяцу его рождения

Новости Lentainform

Загрузка...