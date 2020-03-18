Двух пассажирок с подозрением на коронавирус изолировали в «Сапсане»

Пассажирок поезда «Сапасан», который следовал из Петербурга в Москву, изолировали в купе. Одна из девушек обратилась к начальнику поезда и сообщила, что у ее подруги возникли боли в области груди.

Как стало известно 5-tv.ru, женщины четыре дня находились во Франции. Узнав о том, что отменено авиасообщение с Россией, решили добираться до дома через Хельсинки.

Во время движения поезда пассажирки были изолированы, а по прибытию на Ленинградский вокзал Москвы, сопровождены до кареты скорой помощи.

Женщинам предписано соблюдать карантин по месту фактического проживания на 14 суток.