Число зараженных коронавирусом приближается к 200 тысячам во всем мире

Число зараженных коронавирусом во всем мире растет. Заболевших уже почти 200 тысяч человек. Самая сложная ситуация — в Европе.

В Сербии вводится комендантский час — находиться в общественных местах после десяти часов вечера запрещено. Людям старше 65 и вовсе рекомендуют не выходить на улицу.

Сложная ситуация по-прежнему в Италии. Всего за минувшие стуки там скончались 345 человек. Число заболевших приближается к 32 тысячам. Улицы Рима, Венеции и Неаполя сейчас выглядят как в фильмах про апокалипсис. Они буквально опустели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двух пассажирок с подозрением на коронавирус изолировали в «Сапсане».