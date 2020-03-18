Число зараженных коронавирусом приближается к 200 тысячам во всем мире
Самая сложная ситуация из-за распространения болезни сложилась в Европе.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Число зараженных коронавирусом во всем мире растет. Заболевших уже почти 200 тысяч человек. Самая сложная ситуация — в Европе.
В Сербии вводится комендантский час — находиться в общественных местах после десяти часов вечера запрещено. Людям старше 65 и вовсе рекомендуют не выходить на улицу.
Сложная ситуация по-прежнему в Италии. Всего за минувшие стуки там скончались 345 человек. Число заболевших приближается к 32 тысячам. Улицы Рима, Венеции и Неаполя сейчас выглядят как в фильмах про апокалипсис. Они буквально опустели.
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