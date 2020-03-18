Влад Топалов признался, что может убить за жену и ребенка
Певец рассказал, от чего «превращается в Халка».
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
Певец Влад Топалов в состоянии лишить человека жизни. В этом певец признался на своей странице в Instagram. В миру артист не проявляет агрессии, но «превращается в Халка», как выразился он сам, когда дело касается обидчиков его близких — жены Регины Тодоренко и полуторагодовалого сына Миши.
«За этих двоих могу легко убить, — написал певец под совместной фотографией с домочадцами. — Мне кажется, даже не задумываясь… Когда их обижают или они расстроены чем-то или кем-то… а именно кучей дебилов, которые нас окружают».
Топалов не уточнил, кого считает «дебилами», и каким образом они могут расстроить его супругу и наследника, чтобы заслужить смерть. Подписчики поняли его чувства без лишних слов и поддержали готовность артиста защищать родных.
«Браво, обожаю вас»;
«Умничка, мужчина такой и должен быть!»
«Влад, красава, так держать»;
«Как любой любящий муж и папа»
«Видимо, это и есть та самая любовь», — откликнулись в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что фото подросшего сына Топалова и Тодоренко вызвало пересуды в сети.
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