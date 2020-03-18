Влад Топалов признался, что может убить за жену и ребенка

Певец Влад Топалов в состоянии лишить человека жизни. В этом певец признался на своей странице в Instagram. В миру артист не проявляет агрессии, но «превращается в Халка», как выразился он сам, когда дело касается обидчиков его близких — жены Регины Тодоренко и полуторагодовалого сына Миши.

«За этих двоих могу легко убить, — написал певец под совместной фотографией с домочадцами. — Мне кажется, даже не задумываясь… Когда их обижают или они расстроены чем-то или кем-то… а именно кучей дебилов, которые нас окружают».

Топалов не уточнил, кого считает «дебилами», и каким образом они могут расстроить его супругу и наследника, чтобы заслужить смерть. Подписчики поняли его чувства без лишних слов и поддержали готовность артиста защищать родных.

Instagram @vladtopalovofficial

«Браво, обожаю вас»;

«Умничка, мужчина такой и должен быть!»

«Влад, красава, так держать»;

«Как любой любящий муж и папа»

«Видимо, это и есть та самая любовь», — откликнулись в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что фото подросшего сына Топалова и Тодоренко вызвало пересуды в сети.