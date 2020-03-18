Блогер запустила коронавирус-челлендж и облизала унитаз
Девушка сняла провокационное видео на борту самолета. После этого ее внесли в «черный список» авиакомпаний.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Rosseforp
Блогер под ником Avalouiise запустила в TikTok «коронавирусный челлендж». Девушка облизала ободок унитаза в самолете и сняла это на видео.
После этого в Instagram, Twitter и других соцсетях начали появляться идентичные ролики.
Позже блогеру, запустившей челлендж, пришлось объясняться. Она заявила, что заранее продезинфицировала унитаз. Ее приятель рассказал, что девушка снимала видео в частном самолете.
Однако все это не помогло, и юную провокаторшу внесли в черный список людей, которые не допускаются к перелетам. В Twitter ее ролик набрал более 17,7 миллиона просмотров и около 50 тысяч отметок «мне нравится».
March 16, 2020
Yeah she is in for Corona Challenge😝😍— Dr. Vedika (@vishkanyaaaa) March 16, 2020
This is on a plane too and i think she did better than her #COVIDー19 pic.twitter.com/mnX8l7DWP5
Ранее 5-tv.ru сообщал, что работники Курской АЭС опубликовали челлендж в поддержку Little Big.
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