Блогер запустила коронавирус-челлендж и облизала унитаз

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Ниса Мурзанаева
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Девушка сняла провокационное видео на борту самолета. После этого ее внесли в «черный список» авиакомпаний.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Rosseforp

Тема:
Эпидемия коронавируса

Блогер под ником Avalouiise запустила в TikTok «коронавирусный челлендж». Девушка облизала ободок унитаза в самолете и сняла это на видео.

После этого в Instagram, Twitter и других соцсетях начали появляться идентичные ролики.

Позже блогеру, запустившей челлендж, пришлось объясняться. Она заявила, что заранее продезинфицировала унитаз. Ее приятель рассказал, что девушка снимала видео в частном самолете.

Однако все это не помогло, и юную провокаторшу внесли в черный список людей, которые не допускаются к перелетам. В Twitter ее ролик набрал более 17,7 миллиона просмотров и около 50 тысяч отметок «мне нравится».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работники Курской АЭС опубликовали челлендж в поддержку Little Big.

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