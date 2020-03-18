Оперативный штаб: 33 новых случая коронавируса выявлено в РФ за сутки
| Нюра Незванова Общество 200
О новых случаях заражения сообщили в оперативном штабе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
В оперативном штабе заявили о 33 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Там сообщили, что из них 31 случай зафиксирован в Москве, один в Томской области, и один в Новосибирской.
Сообщается, что все зараженные вернулись из стран с неблагополучной по коронавирусной инфекции ситуацией. Все лица, с которыми они контактировали, перемещены под медицинское наблюдение.
На данный момент в России зарегистрировано 147 случаев заболевания COVID-2019.
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