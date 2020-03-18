Оперативный штаб: 33 новых случая коронавируса выявлено в РФ за сутки

|
Нюра Незванова
200

О новых случаях заражения сообщили в оперативном штабе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

В оперативном штабе заявили о 33 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Там сообщили, что из них 31 случай зафиксирован в Москве, один в Томской области, и один в Новосибирской.

Сообщается, что все зараженные вернулись из стран с неблагополучной по коронавирусной инфекции ситуацией. Все лица, с которыми они контактировали, перемещены под медицинское наблюдение.

На данный момент в России зарегистрировано 147 случаев заболевания COVID-2019.

+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.21
3.32 84.89
2.58
ТОП-3 мужчин по знаку зодиака, которые изводят женщин своей ревностью

Новости Lentainform

Загрузка...