Оперативный штаб: 33 новых случая коронавируса выявлено в РФ за сутки

В оперативном штабе заявили о 33 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Там сообщили, что из них 31 случай зафиксирован в Москве, один в Томской области, и один в Новосибирской.

Сообщается, что все зараженные вернулись из стран с неблагополучной по коронавирусной инфекции ситуацией. Все лица, с которыми они контактировали, перемещены под медицинское наблюдение.

На данный момент в России зарегистрировано 147 случаев заболевания COVID-2019.