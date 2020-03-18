Жена рэпера ST показала шикарную детскую для новорожденной дочери

Шикарную детскую для новорожденной дочери показала поклонникам модель и бизнесвумен Ассоль Васильева. Наследницу внес на руках домой из роддома отец Александр Степанов, известный как рэпер ST.

К приезду маленькой Эстель ее комната оказалась готова не до конца, как сказала мама на камеру. Но в кадре следов ремонта и недостающих вещей не наблюдается. Светлое и просторное помещение уже заставлено нужной мебелью: кроватка, шкаф, комод, на полу постелен ковер.

Возле кровати Васильева показала гору цветов и подарков. Накануне их прислали счастливым родителям и новорожденной девочке знакомые, коллеги и даже сотрудники роддома.

Instagram @assol13

«Я рыдаю, это так мило! Счастья вам»;

«Какие же вы прекрасные! Ассоль, этот свет твоей души видно за тысячи километров, какая ты нежная и чудесная»;

«Как же трогательно! Ассоль, у вас волшебная семья», — откликнулись на странице Васильевой подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена рэпера ST рассказала о прошедших родах.