Жена рэпера ST показала шикарную детскую для новорожденной дочери
Маленькую Эстель из роддома ждала гора цветов и подарков.
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Фото, видео: Instagram @assol13
Шикарную детскую для новорожденной дочери показала поклонникам модель и бизнесвумен Ассоль Васильева. Наследницу внес на руках домой из роддома отец Александр Степанов, известный как рэпер ST.
К приезду маленькой Эстель ее комната оказалась готова не до конца, как сказала мама на камеру. Но в кадре следов ремонта и недостающих вещей не наблюдается. Светлое и просторное помещение уже заставлено нужной мебелью: кроватка, шкаф, комод, на полу постелен ковер.
Возле кровати Васильева показала гору цветов и подарков. Накануне их прислали счастливым родителям и новорожденной девочке знакомые, коллеги и даже сотрудники роддома.
«Я рыдаю, это так мило! Счастья вам»;
«Какие же вы прекрасные! Ассоль, этот свет твоей души видно за тысячи километров, какая ты нежная и чудесная»;
«Как же трогательно! Ассоль, у вас волшебная семья», — откликнулись на странице Васильевой подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена рэпера ST рассказала о прошедших родах.
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