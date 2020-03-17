«Вы серьезно?» — супруга рэпера ST рассекретила имя новорожденной дочки
Поклонники звездной семьи не ожидали, что имя малышки окажется настолько необычным.
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Фото, видео: Instagram @assol13
Возлюбленная рэпера ST Ассоль Васильева, выложила в Instagram трогательные кадры с выписки из роддома. Последние несколько семейных фото сопровождались философскими рассуждениями о том, как хорошо иметь большую семью и знать, что тебя поддержат в любой момент.
Кроме того, телеведущая призналась: она не хочет больше играть «в слова» и рассекретила имя новорожденной дочки.
«Мы решили, что нашу дочь будут звать… Эстель!» — гордо произнесла Ассоль.
Поклонники звездной пары поначалу настороженно отнеслись к столь редкому имени. Однако позже признали: оно и в самом деле очень необычное и благозвучное.
“Ого! Эс Тэ (ST) + Ассоль = Эстель! Все сошлось!»
«Такое красивое имя!»
«Вы серьезно? В любом случае, главное, чтобы ребенок был счастливым!»
«Гениально! Здоровья вашей семье!» — написали удивленные фолловеры.
Известная телеведущая подарила рэперу ST красавицу-дочь 13 марта. Ассоль Васильева призналась: ее роды прошли не так, как она мечтала. Девушке и ее супругу не удалось пообщаться с дочкой до разрезания пуповины, поскольку внезапно состояние роженицы ухудшилось. Врачи приняли решение делать экстренное кесарево сечение.
Несмотря на некоторые трудности, звезда утверждает: на одном ребенке она останавливаться не собирается. Через год пара планирует «пойти за вторым».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер ST впервые стал отцом.
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