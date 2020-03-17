Возлюбленная рэпера ST Ассоль Васильева, выложила в Instagram трогательные кадры с выписки из роддома. Последние несколько семейных фото сопровождались философскими рассуждениями о том, как хорошо иметь большую семью и знать, что тебя поддержат в любой момент.

Кроме того, телеведущая призналась: она не хочет больше играть «в слова» и рассекретила имя новорожденной дочки.

«Мы решили, что нашу дочь будут звать… Эстель!» — гордо произнесла Ассоль.

Поклонники звездной пары поначалу настороженно отнеслись к столь редкому имени. Однако позже признали: оно и в самом деле очень необычное и благозвучное.

“Ого! Эс Тэ (ST) + Ассоль = Эстель! Все сошлось!»

«Такое красивое имя!»

«Вы серьезно? В любом случае, главное, чтобы ребенок был счастливым!»

«Гениально! Здоровья вашей семье!» — написали удивленные фолловеры.

Известная телеведущая подарила рэперу ST красавицу-дочь 13 марта. Ассоль Васильева призналась: ее роды прошли не так, как она мечтала. Девушке и ее супругу не удалось пообщаться с дочкой до разрезания пуповины, поскольку внезапно состояние роженицы ухудшилось. Врачи приняли решение делать экстренное кесарево сечение.

Несмотря на некоторые трудности, звезда утверждает: на одном ребенке она останавливаться не собирается. Через год пара планирует «пойти за вторым».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер ST впервые стал отцом.