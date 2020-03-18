Власти Черногории наконец разрешили вывезти на родину россиян, застрявших в этой стране из-за закрытия авиасообщения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наше посольство в Черногории получило официальную дипломатическую ноту от правительства Черногории, которое наконец-то спустя уже несколько даже дней после того, как перед ними был поставлен вопрос, дало разрешение на прилет нашего самолета», — цитирует Захарову Интерфакс.

Представитель МИД добавила, что к вывозу россиян абсолютно готовы три борта.

При этом источник ТАСС уточнил, что вылет российских туристов из Черногории намечен на среду, 19 марта.

Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что готовы вывезти россиян «в любой момент», как только будет достигнута договоренность между странами. Из Черногории не могли вылететь в Россию более тысячи пассажиров.