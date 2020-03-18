Бой Нурмагомедова и Фергюсона в Нью-Йорке отменили из-за коронавируса

Бой Хабиба Нурмагомедова с американским бойцом Тони Фергюсоном не состоится в Нью-Йорке. Как сообщает New York Times, заявление об этом сделала атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. Отмена состязания связана с профилактическими мерами по борьбе с коронавирусом.

«Из-за излишней осторожности и в соответствии с недавними рекомендациями Центров по борьбе с болезнями и штата Нью-Йорк, Спортивная комиссия штата Нью-Йорк сообщила U.F.C. что U.F.C. 249 нельзя проводить в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что спортивные мероприятия отменяются и в других штатах США в целях противодействия распространения инфекции. Бой между россиянином и американцем должен был пройти 18 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов раскритиковал американца Тони Фергюсона во время их первой пресс-конференции перед приближающимся поединком. Он отметил его профессиональные качества, но при этом признался, что не уважает его как человека. В ближайшем бою он обещал размазать его на октагоне.