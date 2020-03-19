Пункты забора анализов на коронавирус открылись в районных поликлиниках Петербурга

По последним данным, за сутки количество заболевших COVID-19 в России увеличилось до 147 человек. 33 новых случая, и все они привезенные. Зараженные изолированы и находятся в больницах.

В Петербурге из-за коронавируса введен запрет на мероприятия численностью более 50 человек. Ограничительное постановление сегодня подписал губернатор Александр Беглов. Кроме того, в Северной столице начали делать бесплатные тесты на коронавирус. Пункты забора анализов открылись в районных поликлиниках. Но не все так просто.

Почему некоторым отказывают — узнавал Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом в мире приближается к 200 тысячам человек.