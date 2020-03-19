Пункты забора анализов на коронавирус открылись в районных поликлиниках Петербурга
Тест можно сделать абсолютно бесплатно по месту регистрации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
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