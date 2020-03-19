В Петербурге введены новые запреты в связи с коронавирусом
О профилактических мерах борьбы с опасным заболеванием рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
В Петербурге запретили мероприятия численностью больше 50 человек. Губернатор Александр Беглов обратился к жителям — он рассказал о мерах, которые принимаются в городе.
«С 19 марта в городе будут закрыты городские кинотеатры, театры, музеи и зоопарк. Рекомендую работодателям перевести своих сотрудников на удаленную работу. Если такой возможности нет — необходимо организовать регулярную дезинфекцию помещений», — подчеркнул глава Санкт-Петербурга.
Людей, которые недавно вернулись из-за границы, губернатор попросил оставаться дома. Пожилым петербуржцам рекомендовано не посещать общественные места. Александр Беглов особо подчеркнул, что у города достаточно сил, чтобы помочь каждому жителю. В целом, ситуация в Петербурге стабильная. Но все видят, что происходит в других странах и власти делают все возможное, чтобы не допустить подобного сценария.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пункты забора анализов на коронавирус открылись в районных поликлиниках Петербурга.
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