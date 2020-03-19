В Петербурге введены новые запреты в связи с коронавирусом

В Петербурге запретили мероприятия численностью больше 50 человек. Губернатор Александр Беглов обратился к жителям — он рассказал о мерах, которые принимаются в городе.

«С 19 марта в городе будут закрыты городские кинотеатры, театры, музеи и зоопарк. Рекомендую работодателям перевести своих сотрудников на удаленную работу. Если такой возможности нет — необходимо организовать регулярную дезинфекцию помещений», — подчеркнул глава Санкт-Петербурга.

Людей, которые недавно вернулись из-за границы, губернатор попросил оставаться дома. Пожилым петербуржцам рекомендовано не посещать общественные места. Александр Беглов особо подчеркнул, что у города достаточно сил, чтобы помочь каждому жителю. В целом, ситуация в Петербурге стабильная. Но все видят, что происходит в других странах и власти делают все возможное, чтобы не допустить подобного сценария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пункты забора анализов на коронавирус открылись в районных поликлиниках Петербурга.