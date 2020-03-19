В российских магазинах не будет дефицита продуктов, об этом заявили в правительстве. Накануне Кабмин разрешил завозить товары в торговые сети круглосуточно. К примеру, раньше в мегаполисах было запрещено доставлять продовольствие в дневное время, чтобы избежать пробок на дорогах. Теперь же эти ограничения сняты.

Особые меры приняты и на границе. Там организован так называемый «зеленый коридор» для грузовиков с товарами первой необходимости и продуктами питания. Оформление документов проходит в оперативном режиме.

В Кабмине добавили, что следят за наполняемостью прилавков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не поддаться массовой истерии из-за виртуальной эпидемии фейков в соцсетях?