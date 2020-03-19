Продукты в магазины начнут завозить круглосуточно — распоряжение Кабмина
Раньше в мегаполисах было запрещено доставлять продовольствие в дневное время, чтобы избежать пробок на дорогах. Теперь же эти ограничения сняты.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
В российских магазинах не будет дефицита продуктов, об этом заявили в правительстве. Накануне Кабмин разрешил завозить товары в торговые сети круглосуточно. К примеру, раньше в мегаполисах было запрещено доставлять продовольствие в дневное время, чтобы избежать пробок на дорогах. Теперь же эти ограничения сняты.
Особые меры приняты и на границе. Там организован так называемый «зеленый коридор» для грузовиков с товарами первой необходимости и продуктами питания. Оформление документов проходит в оперативном режиме.
В Кабмине добавили, что следят за наполняемостью прилавков.
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