На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лены Щукиной

На Пятом канале — «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 87-76 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Хрупкие люди» мы собираем деньги для семилетней Лены. Врачи поставили девочке страшный диагноз — несовершенный остеогенез. У ребенка настолько хрупкие кости, что она едва может ходить. Любое неосторожное движение заканчивается переломом. Из-за постоянных травм одна нога девочки стала короче другой.

Исправить это готовы московские специалисты. Но сумма, необходимая для лечения, для семьи неподъемная — два миллиона 200 тысяч рублей. Помочь Лене можно только всем вместе. Ян Воскресенский подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Кирилла Бурцева.