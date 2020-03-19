Сын Дженнифер Лопес произвел фурор в сети, станцевав на гироскутере
12-летний Макс также показал, как нужно делать напитки, не сходя с электросамоката.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Фото, видео: Instagram @jlo
Сын Дженнифер Лопес произвел фурор в сети, исполнив несколько трюков на гироскутере. Видео с 12-летним Максом актриса и певица выложила на своей странице в Instagram.
Ролик начинается с того, что Макс с подносом в руках подъезжает к бейсболисту Алексу Родригесу. Мальчик отдает бойфренду мамы поднос, забирая банку газировки и стаканчик. После этого он, быстро вращаясь вокруг своей оси, наливает напиток.
Отдав стакан, сын Джей Ло показывает еще несколько трюков. Сначала танцует, оставаясь на гироскутере, а потом прыгает прямо с него в бассейн под смех Лопес и Родригеса.
«Мы не можем ходить в какие-либо рестораны или куда-либо еще, но обслуживание и развлечения здесь довольно хорошие», — подписала Дженнифер видео с сыном.
В комментариях подписчики певицы массово восхищаются навыками ее сына. Знаменитости и простые пользователи называют Макса очень милым, отмечают, что он быстро растет, а также просятся на карантин к семье Джей Ло.
«Это так мило. Макс потрясающий!»
«Он растет так быстро»;
«Можно мне на карантин к вам?» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости.
Нашли ошибку?