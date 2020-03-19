Сын Дженнифер Лопес произвел фурор в сети, станцевав на гироскутере

Сын Дженнифер Лопес произвел фурор в сети, исполнив несколько трюков на гироскутере. Видео с 12-летним Максом актриса и певица выложила на своей странице в Instagram.

Ролик начинается с того, что Макс с подносом в руках подъезжает к бейсболисту Алексу Родригесу. Мальчик отдает бойфренду мамы поднос, забирая банку газировки и стаканчик. После этого он, быстро вращаясь вокруг своей оси, наливает напиток.

Отдав стакан, сын Джей Ло показывает еще несколько трюков. Сначала танцует, оставаясь на гироскутере, а потом прыгает прямо с него в бассейн под смех Лопес и Родригеса.

«Мы не можем ходить в какие-либо рестораны или куда-либо еще, но обслуживание и развлечения здесь довольно хорошие», — подписала Дженнифер видео с сыном.

В комментариях подписчики певицы массово восхищаются навыками ее сына. Знаменитости и простые пользователи называют Макса очень милым, отмечают, что он быстро растет, а также просятся на карантин к семье Джей Ло.

«Это так мило. Макс потрясающий!»

«Он растет так быстро»;

«Можно мне на карантин к вам?» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости.