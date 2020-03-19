Эксперты оценили риски распространения коронавирусной инфекции по всей России. В ходе пресс-конференции «Коронавирус в России — прогнозы и контроль» специалисты отметили, что РФ заранее подготовилась к проведению профилактических мероприятий по борьбе с заболеванием и ответственно подошла к проблеме. Это подтверждено статистикой зараженных.

Если в Италии инфекция подтверждена у 31506 тысяч человек, в США — у 6332 тысяч, то в России в настоящий момент число заболевших равно 147. Это говорит о своевременных мерах борьбы РФ с распространением COVID-2019.

Как подчеркнул заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь, российская санэпидемслужба — самая опытная в мире. Как только случаи коронавируса были выявлены в других странах, российские ученые уже приступили к разработке диагностических систем, которые практически сразу доставили в опорные лаборатории субъектов РФ.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров обратил внимание на то, что от гриппа ежегодно в мире умирает от 300 до 650 тысяч человек, а смертность от COVID-2019 намного меньше.

«В этом году эпидемия COVID-19 достаточно умеренная. Заявления о том, что медицинские учреждения готовы обследовать всех желающих — это ответ на панические настроения. В первую очередь нужно обследовать тех, кто был за границей и контактировал там с инфицированными людьми», — цитирует эксперта «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал о начале первых испытаний вакцины против коронавирусной инфекции.