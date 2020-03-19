Владимир Путин провел рабочие встречи с главами Крыма и Севастополя

О том, какие меры для защиты от коронавируса предприняты в Крыму и Севастополе, Владимиру Путину доложили главы регионов. Была закрыта граница с Украиной, в десять раз сократился пассажиропоток. Пропускают только граждан России и у всех берут анализы. Ни одного больного на полуострове не выявлено, однако массовые мероприятия решили отменить.

«Тем более, что перемещения теперь по Крымскому мосту и на поезде осуществляются, поэтому решили все-таки обезопаситься. У нас сейчас 77 человек находится под контролем дома и восемь в инфекционной больнице. Все анализы взяты, соответственно, у тех, кто в больнице. Пока ни одного подтвержденного нет, но проверяем на всякий случай», — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, создана комиссия по контролю за ценами на продукты и лекарства. Никакого дефицита нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий из-за коронавируса.