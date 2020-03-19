Владимир Путин провел рабочие встречи с главами Крыма и Севастополя
Глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту о мерах, предпринимаемых на полуострове для защиты от коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Путин побывал в Крыму на шестой годовщине воссоединения республики с Россией
Путин: Российские ученые оперативно разработают препараты от коронавируса
Путин рассказал о приоритетных задачах российских властей
Путин: Западные санкции помогли развитию российской экономики
Администрация президента РФ не планирует менять режим работы из-за коронавируса
Песков рассказал о мерах Путина по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин встретился с крупными российскими инвесторами
Владимир Путин объяснил суть поправок в Основной закон страны
Владимир Путин приоткрыл тайну разработки «Искандера»
Владимир Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет
Владимир Путин поручил разработать закон о контроле за грамотностью чиновников
Владимир Путин рассказал, как остановить «утечку мозгов» из России
Путин потребовал от полиции предельно жесткой реакции на подлоги и произвол
Путин призвал силовиков обезопасить граждан во время празднования юбилея Победы
Владимир Путин рассказал об отношениях между властью и обществом
Владимир Путин поставил задачи ФСБ России
Путин впервые раскрыл детали перестройки российского правительства
ФСБ предотвратила 34 теракта в 2019 году
Путин распорядился начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Путин приказал привлечь к эвакуации россиян из Китая самолеты ВКС РФ
Путин: руководители медучреждений не должны получать больше рядовых врачей
Путин: нормативные акты по маткапиталу должны быть разработаны за несколько месяцев
Фото, видео: ТАСС/ Дружинин Алексей; 5-tv.ru
О том, какие меры для защиты от коронавируса предприняты в Крыму и Севастополе, Владимиру Путину доложили главы регионов. Была закрыта граница с Украиной, в десять раз сократился пассажиропоток. Пропускают только граждан России и у всех берут анализы. Ни одного больного на полуострове не выявлено, однако массовые мероприятия решили отменить.
«Тем более, что перемещения теперь по Крымскому мосту и на поезде осуществляются, поэтому решили все-таки обезопаситься. У нас сейчас 77 человек находится под контролем дома и восемь в инфекционной больнице. Все анализы взяты, соответственно, у тех, кто в больнице. Пока ни одного подтвержденного нет, но проверяем на всякий случай», — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, создана комиссия по контролю за ценами на продукты и лекарства. Никакого дефицита нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий из-за коронавируса.
Нашли ошибку?