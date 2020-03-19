Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий из-за коронавируса
Об этом президент РФ заявил на встрече с врио губернатора Севастополя.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robin Utrecht; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что на фоне угрозы распространения коронавируса нужно «быть готовым к любому развитию событий».
Михаил Развожаев доложил российскому лидеру, что в городе в настоящий момент 77 человек с подозрением на коронавирус находятся под контролем дома и восемь — в специализированном медучреждении. При этом врио главы Севастополя отметил, что диагноз «коронавирус» никому не поставлен и власти проверяют жителей «на всякий случай».
Владимир Путин заявил, что действия севастопольских чиновников по борьбе с распространением коронавируса абсолютно правильные.
«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете», — цитирует ФАН главу РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин признался — больше всего он доверяет простым россиянам.
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