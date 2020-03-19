Самолет рейса Москва — Пермь подал сигнал тревоги
Сейчас лайнер следует в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута.
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следующий рейсом из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги спустя час после вылета из столичного аэропорта «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.
Как отмечает ТАСС, в настоящий момент авиалайнер следует в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте. Воздушное судно движется строго по маршруту. По предварительным данным, посадка ожидается через полчаса.
О количестве пассажиров на борту и членов экипажа пока ничегоне сообщается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет, который днем в субботу, 14 марта, вылетел из венгерской столицы в Москву подал сигнал тревоги.
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