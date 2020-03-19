Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следующий рейсом из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги спустя час после вылета из столичного аэропорта «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Как отмечает ТАСС, в настоящий момент авиалайнер следует в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте. Воздушное судно движется строго по маршруту. По предварительным данным, посадка ожидается через полчаса.

О количестве пассажиров на борту и членов экипажа пока ничегоне сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет, который днем в субботу, 14 марта, вылетел из венгерской столицы в Москву подал сигнал тревоги.