Самолет рейса Москва — Пермь подал сигнал тревоги

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 22

Сейчас лайнер следует в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следующий рейсом из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги спустя час после вылета из столичного аэропорта «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Как отмечает ТАСС, в настоящий момент авиалайнер следует в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте. Воздушное судно движется строго по маршруту. По предварительным данным, посадка ожидается через полчаса.

О количестве пассажиров на борту и членов экипажа пока ничегоне сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет, который днем в субботу, 14 марта, вылетел из венгерской столицы в Москву подал сигнал тревоги.

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