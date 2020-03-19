Число заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека за сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Известно, что случаи заражения зафиксированы у граждан РФ из 23 регионов, в том числе в Москве и Московской области — 17 человек; в Свердловской области — 5; в Тульской области — 3; в Красноярском и Хабаровском крае — 3. В остальных регионах известно о двух и менее случаях заражения.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», - сказали в Оперативном штабе.

В настоящий момент в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан РФ, 11 — у иностранцев. Смертей от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что координационный совет при кабмине РФ полностью контролирует ситуацию с коронавирусом.