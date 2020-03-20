В девяти регионах РФ за сутки выявлено 54 случая заражения коронавирусом
Всего число зараженных в России составило 235 человек.
Фото: Известия / Сергей Коньков
В России за сутки зафиксированы 54 новых случая заражения коронавирусом. Число заболевших увеличилось в девяти регионах нашей страны, об этом сообщили в Оперативном штабе.
Самое большое число заболевших в Москве — за сутки в столице диагностирован коронавирус у 33 человек. Далее следует Республика Саха — там шесть больных, Санкт-Петербург — четыре, Самарская область — четыре, Кировская — два, Новосибирская, Ульяновская и Тюменская — по одному заболевшему.
Все эти граждане находились в неблагополучных по коронавирусной инфекции странах в последние две недели.
На данный момент в РФ зарегистрировано 253 случаев заболевания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вакцина против коронавируса в России будет готова через 11 месяцев
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