В девяти регионах РФ за сутки выявлено 54 случая заражения коронавирусом

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Нюра Незванова
Срочная новость 137

Всего число зараженных в России составило 235 человек.

Фото: Известия / Сергей Коньков

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России за сутки зафиксированы 54 новых случая заражения коронавирусом. Число заболевших увеличилось в девяти регионах нашей страны, об этом сообщили в Оперативном штабе.

Самое большое число заболевших в Москве — за сутки в столице диагностирован коронавирус у 33 человек. Далее следует Республика Саха — там шесть больных, Санкт-Петербург — четыре, Самарская область — четыре, Кировская — два, Новосибирская, Ульяновская и Тюменская — по одному заболевшему.

Все эти граждане находились в неблагополучных по коронавирусной инфекции странах в последние две недели.

На данный момент в РФ зарегистрировано 253 случаев заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вакцина против коронавируса в России будет готова через 11 месяцев

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