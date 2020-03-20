Вакцина против коронавируса в России будет готова через 11 месяцев

Вакцина от коронавируса, создаваемая учеными Федерального медико-биологического агентства, будет готова через 11 месяцев. Об этом сообщила руководитель государственного учреждения Вероника Скворцова. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследователей, уже созданы три прототипа препарата, призванного защитить от заражения инфекцией. Предполагается, что результаты пилотных исследований будут получены уже в июне 2020 года.

Накануне в Министерстве здравоохранения сообщили, что российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса. Прорывное открытие сделали в НИИ гриппа имени Смородинцева. Ожидается, что данная информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начали испытывать вакцину против коронавируса. Ученые из Новосибирска подбирают оптимальные дозы и состав сыворотки.