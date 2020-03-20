Эльвира Набиуллина дала прогноз по ипотечным ставкам

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе конференции по итогам заседания совета директоров регулятора дала прогноз по ипотечным ставкам. По ее словам, потенциал их снижения в ближайшие несколько лет сохранится.

Эльвира Набиуллина отметила, что давать какие-либо прогнозы на 2020 год пока затруднительно. Ставки будут опускаться вслед за снижением инфляции.

«Мы рассматриваем потенциал снижения ставок к 7–8% в период до 2024 года, в этот период этот потенциал сохраняется», — сказала Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что поведение ипотечных ставок в текущем году будет зависеть от развития ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин прогнозирует ставку по ипотеке ниже 8% к концу года.