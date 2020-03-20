УЕФА ошибочно опубликовал заявление о названии перенесенного Евро-2020
В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что решение по вопросу наименования Чемпионата Европы еще не принято.
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Фото, видео: Twitter @UEFA, Globallookpress.com
Пресс-служба УЕФА опровергла опубликованное ранее сообщение о названии перенесенного на 2021 год Евро-2020. В официальном аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций в Twitter появился соответствующий пост.
«Приносим извинения за допущенную ошибку, поясняем, что еще не было принято решение о названии перенесенного Евро, который состоится в 2021 году», — говорится в тексте сообщения.
Первенство должно состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
В Северной столице запланированы три матча групповой стадии футбольного Евро-2020 и одна из четвертьфинальных встреч.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу будет называться Евро-2020.
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